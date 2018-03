Ds. J. Snaterse doet intrede in hervormd Hoogeveen

Ds. J. Snaterse is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde wijkgemeente centrum te Hoogeveen. De dienst, die plaatshad in de Grote Kerk, werd geleid door ds. A. Vastenhoud, missionair predikant te Den Haag. Het uitgangspunt voor de preek was 2 Korinthe 4:1-15, over de schat in aarden kruiken. De bevestigingstekst van ds. Snaterse was 2 Korinthe 4:7.

Na de bevestiigng deed ds. Snaterse in dezelfde dienst intrede. De predikant werd na de preek toegesproken door ouderling Dijkstra namens de algemene kerkenraad, door ouderling Warrink namens de wijkgemeente en door wethouder Vos namens de burgerlijke gemeente Hoogeveen.

Ds. Snaterse was eerder predikant van de hervormde wijkgemeente Groote Kerk te Vlaardingen.