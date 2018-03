Ds. J. Schipper met emeritaat: Ouder worden is inleveren en loslaten

Bijna twintig jaar geleden werd hij op latere leeftijd predikant. Dinsdag gaat ds. J. Schipper (71) met emeritaat. „In de prediking heb ik steeds de nadruk willen leggen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering. En dat in de weg van de doorleving van de drie stukken.”

Hij had al een loopbaan achter zich liggen toen hij op 47-jarige leeftijd toegelaten werd tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Er ging dan ook „veel heen en weer geslinger” vooraf aan het moment dat Schipper zich meldde bij het curatorium van de predikantenopleiding.

„De eerste trekkingen tot het ambt van predikant vonden plaats onder een Bijbellezing van ds. J. Koster over Genesis 45:13a. Later is er een duidelijke bevestiging gekomen vanuit Ezechiël: „Mensenkind, eet wat gij vinden zult; eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls”, zegt de Leerdamse predikant. „Toch heb ik daar nog zes jaar mee gelopen, voordat ik de vrijmoedigheid kreeg om me aan te melden. Ik hoor het de voorzitter van het curatorium, ds. A. F. Honkoop, nog zeggen: „We hebben geen vrijmoedigheid om je af te wijzen.””

In zijn eerste gemeente, ’s-Gravenpolder, was het een voordeel dat ds. Schipper al de nodige ambtelijke ervaring had als diaken en ouderling in Veenendaal. „Als beginnend predikant komt er van alles op je af. ’s-Gravenpolder was een grote, snelgroeiende gemeente. Gelukkig had ik toen niet alleen steun van mijn kerkenraad, maar ook van mijn vrouw. We hebben daar een mooie tijd gehad en veel hartelijkheid ondervonden. Nog steeds als ik er terugkom, voel ik: die gemeente is mijn eerste liefde.”

Volgen

Toen in 2006 een beroepsbrief uit Dirksland bezorgd werd, kwam er een stem van boven in mee, zegt ds. Schipper: „Volg Mij!” „Wat dat volgen inhield, daar kwamen mijn vrouw en ik spoedig achter. Bij haar werd een hersentumor ontdekt. De periode in Dirksland heeft dan ook in het teken gestaan van ziekte. Toch hebben we daar, ondanks alle moeite en zorg, een goede tijd gehad. De grote Doorbreker heeft Zich niet onbetuigd gelaten. Mijn vrouw maakte me een keer wakker, midden in de nacht, toen ze bepaald was bij wat de bruid mocht ervaren: „Dat is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen.” In 2012 is ze na een langdurige operatie in coma geraakt. Ze overleed in 2013. De Heere had meer recht op haar dan ik. Maar voor mij en de kinderen een groot gemis. Dagelijks weer.”

In 2014 nam ds. Schipper een beroep aan naar Leerdam, een gemeente die bijna een halve eeuw geen predikant meer had gehad. Er was een generatie opgegroeid die niet wist wat het inhield om een eigen predikant te hebben, vertelt ds. Schipper. „Ik ben bij oudere mensen geweest die verwonderd zeiden: „Bij ons is nog nooit een dominee in huis geweest.” In Leerdam kreeg ik zelf met ziekte te maken. Wekenlang lag ik in het ziekenhuis en werd er voor mijn leven gevreesd. Maar de Heere had gesproken uit Psalm 118 en Hij heeft het ook waargemaakt: „Ik zal niet sterven, maar leven; en Ik zal de werken des Heeren vertellen.” Zo kwam ik na een beproevingsweg en revalidatie toch weer op de kansel.”

„In de prediking heb ik steeds de nadruk willen leggen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte en bekering. En dat in de weg van de doorleving van de drie stukken. We hebben een Borg nodig voor de schuld, Die Zich doet kennen in de oefeningen des geloofs”, legt ds. Schipper uit.

Voorliefde

Over dat laatste schrijft hij regelmatig in De Saambinder, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten. „Onder het kopje ”De taal der bevinding” behandel ik uitdrukkingen die niet rechtstreeks in de Bijbel te vinden zijn, maar die in de loop der tijden ontstaan zijn, vaak in gezelschapskringen. Het gaat me niet alleen om de betekenis, maar vooral om de noodzaak van de doorleving ervan.”

Ds. Schipper herkent wat de prediking betreft veel in de werken van Alexander Comrie, waarover een boekje van zijn hand verscheen. Het schrijven heeft zijn voorliefde. „Behalve naar de zogeheten kleine kerkgeschiedenis gaat mijn interesse ook uit naar een beweging als de moderne devotie en de mystiek uit de middeleeuwen die we daarin terugvinden”, aldus de predikant. „Een man als Thomas a Kempis is hoogst interessant. Maar de mystieke gedachten komen we ook tegen in de Nadere Reformatie, bij mannen als Lodenstein en Schortinghuis. Daarbij moeten we natuurlijk steeds letten op het onderscheid tussen de mystieke gemeenschapsoefening –van beneden naar boven– en de bevinding: van boven naar beneden.”

Samenbinder

Sinds 1993 zit ds. Schipper in het deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder. „In de begintijd van mijn betrokkenheid bij het blad was ds. W. Hage voorzitter van het deputaatschap. De vergaderingen duurden niet lang. Binnen een uur stond je weer buiten. Ds. Hage sprak overigens consequent over ”De Samenbinder”.”

Ds. Schipper blijft nog wat schrijven voor De Saambinder, „maar ik word intussen wel steeds ouder. Dat betekent inleveren en loslaten. Ik hoop ook daarin te mogen volgen. Want Hij moet wassen, maar ik minder worden.”

Ds. J. Schipper met emeritaat

Jan Schipper werd geboren op 13 december 1946. Hij studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en werkte achtereenvolgens aan de Christelijke Scholengemeenschap in Rijswijk, het Revius Lyceum in Doorn en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Van die laatste school was hij ook directielid. In 1994 werd hij toegelaten tot de studie aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten, in Rotterdam. Zijn eerste gemeente was ’s-Gravenpolder (1998). Daarna volgden Dirksland (2006) en Leerdam (2014). Sinds 2013 is ds. Schipper weduwnaar. Hij gaat na zijn emeritaat in Scherpenzeel wonen.

