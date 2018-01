Ds. J. Schipper (GG) met emeritaat

Ds. J. Schipper (71) predikant van de gereformeerde gemeente in Leerdam, gaat per 1 maart met emeritaat.

De classis Dordrecht van de Gereformeerde Gemeenten (GG) verleende hem woensdagavond emeritaat vanwege zijn leeftijd en toegenomen lichamelijke beperkingen.

Ds. Schipper deed in januari 2014 intrede in de gg van Leerdam, nadat de gemeente 48 jaar vacant was geweest.

De predikant diende eerder de gereformeerde gemeenten in Dirksland (2006) en ’s-Gravenpolder (1998). Hij werd in 1994 toegelaten tot de studie aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs.

