Ds. J. Schelhaas (NGK) overleden

Ds. J. Schelhaas (92), emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), is woensdag overleden.

Jan Schelhaas werd geboren op 16 september 1925 in Broek op Langedijk. Hij werd in 1957 predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en stond in Exmorra/Allingawier/Tjerkwerd, Leeuwarden-Huizum (1960) en Delft-Abtswoude (1967). In 1976 ging hij over naar de Nederlands Gereformeerde Kerken, vanwege zijn zorg over de opkomst van de moderne theologie in de GKN. Hij was predikant in Zwolle tot zijn emeritaat in 1990.