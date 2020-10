Ds. J. S. Siegers (PKN) overleden

Ds. J. S. Siegers, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag 2 oktober overleden.

Jan Sikko Siegers werd geboren op 19 augustus 1942 in Alkmaar. Hij was onderwijzer en jeugdleider, studeerde later theologie in Kampen en werd in 1977 hulpprediker en pastoraal werker in de gereformeerde kerk in Wilsum. Van 1981 tot 2000 was hij gereformeerd predikant in Elst (Gld). In 2002 was hij interim-predikant in Amersfoort. Ds. Siegers ging in 2005 met emeritaat. Vrijdag is er een herdenkingsdienst.