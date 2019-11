Aan ds. J. Prins, hervormd predikant te Ouderkerk aan den IJssel, is met ingang van vrijdag emeritaat verleend.

Ds. Prins (1956) was ruim 20 jaar in het bedrijfsleven werkzaam. Van 1993 tot 2003 was hij pastoraal werker in de hervormde gemeente Sint-Annaland en studeerde tegelijkertijd theologie in Brussel en daarna in Utrecht. Hij werd in 2003 predikant van de hervormde gemeente Randwijk. Daarna diende hij de hervormde gemeenten van Ederveen (2007) en Ouderkerk aan den IJssel (2015).