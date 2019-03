Ds. J. Paans-Bergman, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Jantje Bergman werd geboren op 24 juli 1940 in Sint Jansklooster. Ze studeerde theologie in Kampen en werd in 1998 gereformeerd predikant in Roodeschool en Zijldijk. Daarna stond ze in Gees (2003). Ds. Paans ging in 2007 met emeritaat.