Ds. J. P. Ouwehand stopt als directeur GZB

Ds. J. P. Ouwehand heeft zijn vertrek aangekondigd als directeur van de hervormd-gereformeerde zendingsorganisatie GZB. De predikant uit Houten stelt zich beschikbaar voor een „mogelijke roeping” uit een kerkelijke gemeente.

Dat meldde De Waarheidsvriend, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, donderdag. Ds. Ouwehand gaf de afgelopen tien jaar leiding aan de zendingsorganisatie.

Het GZB-bestuur laat weten ds. Ouwehand dankbaar te zijn voor wat hij in het afgelopen decennium voor de organisatie heeft betekend.

De GZB gaat op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Die zoektocht vindt plaats juist nu de organisatie van plan is om de overgang te maken naar een ander bestuursmodel, waarin sprake zal zijn van een raad van toezicht. De overgang naar een nieuw bestuursmodel wordt gemaakt omdat het nieuwe model meer recht zou doen aan de praktijk.

Inmiddels zijn er door een toename van het aantal uitzendingen in de afgelopen jaren ruim zestig zendingswerkers actief voor de GZB. „Het wordt echter steeds moeilijker om dit aantal te continueren en daarvoor de benodigde fondsen binnen te krijgen. Het onlangs gestarte initiatief ”Zendingsmaatje” is dan ook van groot belang”, zo stelt de organisatie in De Waarheidsvriend.