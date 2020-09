Ds. J. P. Ouwehand heeft het beroep aangenomen dat 7 september op hem was uitgebracht door de hervormde gemeente Ilpendam en Watergang.

De predikant is directeur bij de GZB. Hij stelde zich in januari beroepbaar. Voordat ds. Ouwehand bij de GZB ging werken was hij van 2006 tot 2010 predikant in de hervormde gemeente te Wilnis.

De hervormde gemeente Ilpendam en Watergang was sinds 2017 vacant.