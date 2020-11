Ds. J. P. Ouwehand doet intrede in hervormd Ilpendam en Watergang

Ds. J. P. Ouwehand heeft zondag intrede gedaan als predikant van de hervormde gemeenten te Ilpendam en Watergang.

Tijdens de bevestigingsdienst zondagochtend ging zijn zoon ds. B. J. W. Ouwehand voor. Hij preekte uit Johannes 4:25-38, waarbij het thema was ”Tijd voor de oogst”. Na de dienst werd het echtpaar Ouwehand toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad van Ilpendam, ouderling D. de Jong.

Ds. Ouwehand: opbreken en weer verder trekken

In de intrededienst in Watergang preekte ds. J. P. Ouwehand over Johannes 4:27-30 en 39-42, met vers 42 als uitgangspunt. Thema van de preek was ”Geloven omdat of ondanks”.

In beide diensten werden liederen gedeclameerd en enkele digitaal ten gehore gebracht, waaronder Psalm 121 in het Zuid-Afrikaanse Griekwa. Na de dienst sprak ouderling P. Mager enkele woorden van welkom en dank.

Ds. Ouwehand was voorheen directeur van zendingsorganisatie GZB.