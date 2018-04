Ds. J. P. Nap neemt afscheid van hervormde gemeente Lunteren

Ds. J. P. Nap heeft zondagmiddag vanwege zijn emeritaat afscheid genomen van de hervormde gemeente Lunteren (Oude Kerk).

De tekst van de preek was uit Johannes 6:27: „Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.” Het thema was: ”Leven in de Food Valley”, met als aandachtspunten duurzaamheid, werkgelegenheid en regeerakkoord. Ds. Nap werd toegesproken door burgemeester L. J. Verhulst van Ede, ds. G. C. Bergshoeff namens de classis en werkgemeenschap Ede, consulent ds. H. M. Burggraaf en ouderling J. J. van Grootheest. De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 32:1 en 6. Ds. Nap gaat samen met zijn vrouw in Hoevelaken wonen.

---

Lees ook in Digibron:

Ds. Nap doet intrede in Lunteren (De Waarheidsvriend, 08-06-2006)

Ds. J.P. Nap neemt afscheid van Zeist (De Waarheidsvriend, 01-06-2006)

“Je moet leren dingen te leren” - Ds. Nap betrok 25 jaar geleden de hervormde pastorie van Nederlangbroek (Reformatorisch Dagblad, 13-08-2003)

Bevestiging en intrede van ds. J.P. Nap te Zeist (De Waarheidsvriend, 09-10-1997)

Afscheid ds. J.P. Nap van Barneveld (De Waarheidsvriend, 02-10-1997)

Ds. J. P. Nap doet intrede te Barneveld (Reformatorisch Dagblad, 08-10-1990)

Ds. Nap neemt afscheid van de hervormde gemeente te Huizen (De Waarheidsvriend, 11-01-1990)

Verslag van de Bevestiging, en Intree-dienst op 24-4-1983 van ds. J.P. Nap te Huizen (De Waarheidsvriend, 05-05-1983)

Ds. J. P. Nap nam afscheid van Langbroek (Reformatorisch Dagblad, 18-04-1983)

Bevestigingsdienst en intrededienst van cand. J.P. Nap te Nederlangbroek (De Waarheidsvriend, 24-08-1978)