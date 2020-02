Ds. J. P. Boiten, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat zaterdag veertig jaar in het ambt.

Ds. Boiten, geboren op 6 november 1953 in Klazienaveen, diende de kerken van Schiedam (1980-1995) en Sliedrecht Beth-El (1995-2012). Hij ging in 2015 met emeritaat. Op dit moment is hij pastoraal medewerker in de hersteld hervormde gemeente in Voorburg.