Ds. J. Ouwendijk (PKN) 50 jaar predikant

Ds. J. Ouwendijk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat zaterdag 50 jaar in het ambt.

Op 21 september is ds. J. Ouwendijk veertig jaar predikant. Jan Ouwendijk werd geboren op 17 september 1942 in Delft. Hij studeerde thcologie in Utrecht en werd in 1969 hervormd predikant in Den Bommel. Daarna diende hij de gemeenten van Besoyen (1974) en Alphen aan den Rijn-Oudshoorn-Ridderveld (buitengewone wijkgemeente Sionskerk; 1979).

Ds. Ouwendijk ging in 2005 met emeritaat. Van 2006 tot 2015 was ds. Ouwendijk parttime bejaardenpastor in Maassluis. Hij is nog steeds woonachtig in Alphen aan den Rijn.