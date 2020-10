Ds. J. Nutma, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Gorinchem, heeft een beroep naar Drachten aangenomen. Hij bedankte voor Delft.

Jelle Nutma werd geboren op 24 juli 1967 in Wetsens. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1993 predikant in IJmuiden. Daarna stond hij in Surhuisterveen (1998) en in Apeldoorn-Oost (2006). Sinds 2014 is hij verbonden aan Gorinchem. De predikant was bestuurslid van jongerenorganisatie CGJO.