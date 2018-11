Ds. J. Nutma (CGK) 25 jaar predikant

Ds. J. Nutma, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Gorinchem, staat maandag 25 jaar in het ambt.

Jelle Nutma werd geboren op 24 juli 1967 in Wetsens. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1993 predikant in IJmuiden. Daarna stond hij in Surhuisterveen (1998) en in Apeldoorn-Oost (2006). Sinds 2014 is hij verbonden aan Gorinchem.

Lees ook in Digibron:

Gorinchem: bevestiging en intrede ds. J. Nutma (De Wekker, 21-11-2014)

Apeldoorn-Oost: afscheid van ds. J. Nutma (De Wekker, 24-10-2014)

Afscheid ds. J. Nutma van IJmuiden (De Wekker, 29-05-1998)

Bevestiging en intrede kand. J. Nutma te IJmuiden (De Wekker, 26-11-1993)