Ds. J. Niesing neemt afscheid van de hervormde gemeente van Lienden

Ds. J. Niesing heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Lienden. Hij gaat met emeritaat.

De scheidende predikant las uit Maleachi 4:1-3, Johannes 15:1-8 en Filippensen 1: 3-11.

Uitgangspunt voor de verkondiging was Filippensen 1:9. De prediking had als thema: ”Blijvende verbondenheid”. Hij wees onder meer op het gebed voor elkaar om vermeerdering van de liefde, groei in heiliging en het dragen van veel vrucht.

Ds. Niesing werd toegesproken door ds. A. Snoek uit Kesteren (namens de werkgemeenschap van predikanten), door ds. L. Hak uit IJzendoorn (pastoraal werker binnen de gemeente Lienden) en door A. W. van Vugt (preses van de kerkenraad van Lienden).

---

Lees ook in Digibron:

Bevinding als medicijn tegen vervlakking - interview (Reformatorisch Dagblad, 24-12-2008)

Ds. J. Niesing doet intrede in Lienden (De Waarheidsvriend, 14-02-2008)

Ds. J. Niesing neemt afscheid van Kootwijk/Kootwijkerbroek (De Waarheidsvriend, 24-01-2008)

Bevestging en intrede ds. J. Niesing te Kootwijk/Kootwijkerbroek (De Waarheidsvriend, 01-07-1999)

Verslag afscheidsdienst ds. J. Niesing van Oene (De Waarheidsvriend, 25-06-1999)

Bevestiging en intrede ds. J. Niesing (De Waarheidsvriend, 01-12-1994)

Afscheidsdienst ds. J. Niesing van Genemuiden (De Waaarheidsvriend, 24-11-1994)

Bevestiging en intrede in Genemuiden van ds. J. Niesing (De Waaarheidsvriend, 10-05-1990)

Afscheid van ds. Niesing als predikant van de hervormde gemeente te Hagestein (De Waarheidsvriend, 03-05-1990)

Bevestiging en intrede kand. J. Niesing te Hagestein (De Waarheidsvriend, 12-01-1984)