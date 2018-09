Ds. J. Niesing: Evangelie heeft levens van mensen veranderd

Tijdens zijn predikantschap heeft hij gemerkt dat het Evangelie ingang vond in het hart van mensen en dat het levens veranderde. Ds. J. Niesing nam zondag afscheid van de hervormde gemeente Lienden in verband met zijn emeritaat.

Hij woont in een nieuw huis in Kesteren. Aan de wand van de woonkamer hangt een reproductie van een schilderij van Henk Helmantel, ”Nieuw leven”. Op een opengeslagen Bijbel staat een glas, met daarin een takje jong groen. Het woord ”Jesu” weerspiegelt op het glas. Ds. Niesing: „Mijn lievelingstekst is „Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft.””

Die kracht is de laatste tijd wat minder geworden. Ds. Niesing heeft enige jaren geleden een tia, een lichte beroerte, gehad. Even leek het erop dat hij afgekeurd zou worden. Dat gebeurde niet, maar hij moest wel minder werken. Artsen adviseerden hem meer afstand te nemen van zijn werk. Daarom is hij vanuit de pastorie in Lienden verhuisd naar het naburige Kesteren.

Hij voelt zich soms eenzaam. „Het is de Heere Die me door deze periode heen gedragen heeft. De mensen uit mijn gemeente zeggen dat het te maken heeft met de MKZ-crisis in mijn Kootwijkerbroekse tijd. In 2001 liepen daar de emoties hoog op omdat er dieren geruimd moesten worden. Er hebben zich hartverscheurende tonelen afgespeeld en ik had er als predikant veel mee te maken. Het was in het bijzonder zwaar voor de inwoners van Kootwijkerbroek, die veel geleden hebben. Een veestapel die ze in de loop van de jaren hadden opgebouwd, werd in één klap vernietigd en hun bestaan werd onzeker.”

Westerling

Daarvoor stond hij in Oene, waar hij eerst liever niet heenging. „Ik had het goed naar mijn zin in Genemuiden en dacht er nog lang te blijven. De Heere stuurde me erheen en ik heb er zegen gehad. Ik denk niet dat het goed is voor een predikant om bij voorbaat geen beroep in overweging te nemen. De Heere boog mij over, en met zegen. In het beroepingswerk dient een roep van God onbevangen te worden ontvangen. God kan ons daar brengen waar we eerst niet wilden zijn.”

De gemeente van Oene zag haar predikant als een geestelijk vader, bij wie ze altijd terechtkon. „Dat had iets moois. Men was heel open naar mij toe en ik moest er –net als ds. J. T. Doornenbal in het verleden– altijd voor hen zijn. En dat was met vreugde.”

In Oene vonden ze aanvankelijk dat ds. Niesing een „echte westerling” was. De waardering kwam later. „Een jongeman zei eens: „Wij kijken en luisteren en gaan onze eigen gang. U durft veel te zeggen maar u onderbouwt dat en bent wel eerlijk.” Na verloop van tijd hoorde je soms: „We zouden niet anders meer willen.””

Zijn intredetekst in zijn eerste gemeente Hagestein was uit Maleachi 4:2. „Die tekst is me gedurende heel mijn ambtelijke loopbaan bijgebleven”, zegt ds. Niesing. „Ik heb gemerkt dat het Evangelie ingang gevonden heeft in het hart van mensen en dat het vrucht gedragen heeft. Daarom heb ik die tekst zondag tijdens mijn afscheid ook genoemd.”

Poort

De tekst waaruit hij zondag preekte was Filippenzen 1:9-11. „Jammer genoeg zie ik op veel plaatsen in het land –en niet alleen in de Betuwe– lauwheid. Men is zo gauw tevreden. Het is goed om te bedenken dat de hemel geen open veld is maar dat de hemel een poort heeft. Velen zeggen tegenwoordig dat ze Jezus kennen maar het is de vraag of ze ook door Hem gekend zijn. Geestelijke groei is noodzakelijk. Ik voeg eraan toe dat ik zeker ook jongeren en ouderen ben tegengekomen die huppelden van zielenvreugd. Wat God begonnen is, zal Hij voleindigen. Voor hen die Hem vrezen zal de Zon der gerechtigheid opgaan.”

Ds. J. Niesing

Jan Niesing werd geboren op 8 september 1952 in Huizen. Hij studeerde theologie te Utrecht en was van 1981 tot 1983 pastoraal werker in de hervormde gemeente van Ameide/Tienhoven. In 1983 werd hij predikant van de hervormde gemeente van Hagestein. Daarna volgden Genemuiden (1990), Oene (1994), Kootwijk/Kootwijkerbroek (1999) en Lienden (2008).

Op 1 oktober gaat ds. Niesing officieel met emeritaat. Hij en zijn vrouw blijven in Kesteren wonen. Het echtpaar heeft zes kinderen en twaalf kleinkinderen.