Ds. J. Mijnders (GG) vijftig jaar predikant

Ds. J. Mijnders, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, staat woensdag vijftig jaar in het ambt.

Jan Mijnders werd geboren op 11 juni 1921 in Dordrecht. Hij werkte bij de Staatsdrukkerij in Den Haag. In 1966 werd hij door het curatorium toegelaten tot de predikantsopleiding aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. In 1970 werd hij predikant in Rijssen. Daarna stond ds. Mijnders in Ridderkerk (1973) en in Veenendaal (1979). Hij was synodelid en lid van verschillende deputaatschappen.

In 1991 ging ds. Mijnders met emeritaat. Van zijn hand verschenen titels als ”De Man uit het land Uz” (1984), ”De geopende Fontein” (2005) en ”Hulp van God verkregen hebbende” (2007).

Ds. J. Mijnders: Vijftig jaar op de kansel voorrecht en wonder