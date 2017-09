Ds. J. Maasland (PKN) vijftig jaar predikant

Ds. J. Maasland, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond gisteren vijftig jaar in het ambt.

Op 24 september 1967 werd kand. Maasland bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente te Wilsum. Vervolgens diende ds. Maasland de gemeenten van Middelharnis (1971), Barneveld (1976), Waddinxveen (1980), Capelle aan den IJssel (1986), Kootwijk (1990) en opnieuw Barneveld (1996). In 2003 ging hij met emeritaat.

Bijna 25 jaar, van 1974 tot 1998, was ds. Maasland lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en nog langer leverde hij zijn medewerking aan De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond. De predikant woont in Barneveld.

