Ds. J. M. Viergever (PKN) met vervroegd emeritaat

Ds. J. M. Viergever, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), gaat op 1 oktober met vervroegd emeritaat.

Dit meldt de website van de hervormde gemeente te Onstwedde. De predikant kampt met gezondheidsproblemen.

Ds. Viergever werd op 26 september 1958 geboren. In 1985 werd hij toegelaten door de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) te Apeldoorn. Vervolgens werd hij in 1990 predikant te Naarden en in 1995 te Sint Jansklooster. De predikant legde in 1998 zijn ambt binnen de CGK neer. Hij maakte daarna de overstap naar de Nederlandse Hervormde Kerk en werd in 2003 beroepbaar gesteld.

Ds. Viergever werd in 2007 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Onstwedde.

Op 15 september zal er in Onstwedde een afscheidsdienst plaatsvinden.

---

Lees ook in Digibron:

Kand. J. M. Viergever bevestigd in Onstwedde (De Waarheidsvriend, 22-03-2007)