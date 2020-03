Ds. J. Lugtigheid, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 29 februari overleden.

Johannes Lugtigheid werd op 24 april 1938 in Deventer geboren. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en in Princeton (VS). In 1967 werd hij hervormd predikant in Hem-Veenhuizen. Daarna stond hij in Sneek-IJsbrechtum (1972, jeugdpredikant), Zeist (1977), Hoogvliet (1987) en Gelselaar-Haarlo (1992). Ds. Lugtigheid ging in 2000 met emeritaat.