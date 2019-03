Ds. J. L. Bel (PKN) overleden

Ds. J. L. Bel, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag overleden.

Johan Louis Bel werd geboren op 19 oktober 1934 in Den Helder. Hij studeerde theologie in Kampen aan de toenmalige universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland en werd in 1962 gereformeerd predikant in Zuidbroek en Harkstede. Daarna stond hij in Hoek van Holland (1966) en in IJmuiden (1971). Ds. Bel ging in 1998 met emeritaat. Donderdag heeft de begrafenis plaats in Driehuis, een dorp in de gemeente Velsen.