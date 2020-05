Ds. J. Joppe doet intrede in hersteld hervormde gemeente Barneveld e.o.

Ds. J. Joppe heeft zondag intrede gedaan in de hersteld hervormde gemeente te Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. De predikant werd in de ochtenddienst bevestigd ds. R. van de Kamp (Opheusden), oud-predikant van de gemeente. Hij bediende het Woord uit Psalm 119:17, met als thema: ”Het leven van en uit genade”, met als aandachtspunten: ”nodig”, ”onmisbaar” en ”vruchtbaar”. In de middagdienst deed ds. Joppe intrede vanuit Hand. 16:30-31, over de vraag van de stokbewaarder, met als aandachtspunten: ”een moeilijke tijd”, ”de belangrijkste vraag” en ”het enige antwoord”.

De predikant werd toegesproken door ouderling A. D. P. Threels namens kerkenraad en gemeente. Hij las welkomstbrieven voor van burgemeester dr. J. W. A. van Dijk, ds. E. J. Boudewijn namens de plaatselijke kerken en ds. M. van Reenen namens de classis Noord-Veluwe. Diaken J. E. Goudriaan overhandigde de echtgenote van ds. Joppe een fotoalbum van leden van de gemeente.

Ds. Joppe kwam van Oud-Beijerland. Eerder diende hij de hersteld hervormde gemeenten van Sirjansland, Sint-Maartensdijk en Woudenberg. De gemeente van Barneveld was vacant sinds het vertrek van ds. L. M. Jongejan in 2017 naar de Protestantse Kerk in Nederland.