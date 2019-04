Ds. J. J. van Eckeveld neemt afscheid van gereformeerde gemeente Zeist

Ds. J. J. van Eckeveld heeft dinsdagavond afscheid genomen van de gereformeerde gemeente in Zeist. De predikant bediende het Woord uit Hebreeën 13:8: „Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” Het thema van de preek was: ”Jezus Christus is eeuwig dezelfde”.

Ds. Van Eckeveld werd toegesproken door wethouder W. D. Catsburg namens de burgerlijke gemeente Zeist, door ds. G. Lustig namens de plaatselijke predikanten, door ds. A. Schreuder namens de predikanten en deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten, door consulent ds. W. Visscher namens de classis Utrecht en door ouderling H. J. van der Poel namens kerkenraad en gemeente.

De gemeente zong ds. Van Eckeveld Psalm 121:4 toe.

De predikant diende de gemeente meer dan 42 jaar. Hij gaat met emeritaat.