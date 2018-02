Ds. J. J. ten Brinke neemt beroep aan naar hervormd Oud-Beijerland

Ds. J. J. ten Brinke, predikant van de hervormde wijkgemeente 2 te Stolwijk, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente (wijk Oost) te Oud-Beijerland op hem had uitgebracht.

Sinds augustus 2013 is ds. Ten Brinke verbonden als predikant aan de hervormde wijkgemeente te Stolwijk. Eerder diende hij vanaf 2009 de hervormde gemeente te Bleiswijk.

De hervormde wijkgemeente te Oud-Beijerland was vacant sinds het vertrek van ds. C. Boele in november 2017.

