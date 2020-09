Ds. J. J. Tanis (GG) 40 jaar predikant

Ds. J. J. Tanis, predikant van de gereformeerde gemeente te Boskoop, is donderdag veertig jaar predikant.

Jan Jacob Tanis werd geboren op 6 oktober 1949 in Ouddorp. Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam liet hem in 1976 toe tot de predikantsopleiding.

Kand. Tanis nam na zijn studie theologie in 1980 het beroep aan naar Wageningen. Daar werd hij door ds. P. Blok bevestigd in het ambt. Daarna stond hij in Tholen (1983), Ridderkerk (1987), Lisse (1990), Middelburg-Centrum (1995), Kapelle-Biezelinge (2001), Kampen (2005) en Middelburg-Zuid (2010). Aan Boskoop is ds. Tanis verbonden sinds 2015. Zijn emeritaat staat gepland in het najaar van dit jaar.