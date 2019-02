Ds. J. J. Mulder op vrouwendag: Denk goed na over werkend moederschap

Het gezinsleven in de christelijke gemeente staat geweldig onder druk, vindt ds. J. J. Mulder. „Laten we nog eens goed gaan nadenken over werkende moeders. Ik ben er niet van overtuigd dat het niet anders kan.”

De hervormde predikant uit Krimpen aan den IJssel sprak zaterdagmorgen tijdens een vrouwendag in De Til te Giessenburg. De bijeenkomst, die ongeveer driehonderd vrouwen trok, was georganiseerd door de Hervormde Vrouwenbond. Er volgen nog drie vrouwendagen, in Ede, Zeist en Uddel, met hetzelfde thema: ”Vrouw naar Gods bedoeling”.

Ds. Mulder zei met de reformator Luther dat „het geloof overal zijn neus insteekt. Dat betekent dat het geloof overal meespeelt en dat een vrouw met een Bijbel een andere vrouw is dan een vrouw zonder Bijbel. De eerste verantwoordelijkheid voor een getrouwde vrouw ligt volgens de predikant in het huwelijk en dan bij het gezin.

Hij constateerde dat het gezinsleven in christelijke gezinnen geweldig onder druk staat. „Ik ontmoet nogal wat vrouwen en moeders die met hun tong op hun schoenen lopen. Ze zijn thuis druk en ook op het werk. Het is niet moeilijk om de week tot de rand te vullen. Maar is dat Gods bedoeling?”

Thuis

Volgens ds. Mulder is er meer dan ooit behoefte aan huizen die een thuis zijn, met rust, sfeer en gezelligheid. Dat bracht hem tot de opmerking om nog eens goed na te denken over het werkende moederschap. „Het lijkt erop dat we steeds meer denken dat onze identiteit in ons werk ligt en dat vrouwen die niet buitenshuis werken voor lui versleten worden. Men zegt dat het niet anders kan, maar daarvan ben ik niet overtuigd.” De predikant stelde voor dat gezinnen die het niet redden met één inkomen vrijmoedig een beroep moeten kunnen doen op de diaconie.

Ds. Mulder vindt dat er in dit jachtige leven tijd moet zijn voor ontspanning. „Als je gezorgd hebt voor andere dingen, leg dan je benen op tafel, pak een boek of begin een rozentuin. God heeft ons niet geschapen om te draven, maar om te genieten.” Dat neemt volgens hem echter niet weg dat vrouwen hartelijk welkom zijn om te helpen in de kerkelijke gemeente, „als de taken thuis gedaan zijn en er tijd over is.” En wanneer er na het vrijwilligerswerk in de gemeente nog tijd over is, kan men aan andere dingen denken, aldus ds. Mulder.

Spiegel

De tweede spreker die morgen was Rina Molenaar, directeur van Woord en Daad. Ze zei dat het niet alleen belangrijk is dat vrouwen hun buitenkant in de spiegel zien, maar ook hun binnenkant. Tijdens reizen in Afrika is Molenaar diverse keren in aanraking gekomen met vrouwen die dat deden, bijvoorbeeld vrouwen in Benin die om twee uur ’s middags onder een boom gingen zitten omdat het te heet was om op het land te werken. Ze begonnen met elkaar te bidden en te zingen; een vrouw pakte een Bijbel uit een smoezelig zakje en las daaruit voor. Overigens sprak ze ook een Afrikaanse vrouw die haar vertelde dat ze gestrest was omdat ze genoeg eten moest hebben voor haar kinderen. Die vrouw was jaloers op Europese vrouwen die voldoende voedsel hebben voor hun gezin zodat ze tijd overhouden voor hun kinderen en de Bijbel.

Molenaar zei te hopen dat de vrouwen Jezus volgen. „Dat doe je er niet even bij. Het neemt je hele leven in beslag en gaat soms gepaard met pijn.” Ze verwees naar een jonge vrouw op Haïti die haar moeder door de aardbeving van 2010 was kwijtgeraakt en het heel moeilijk had maar die toch zei: „Ik weet dat Jezus leeft en dat Hij me niet verlaat”.