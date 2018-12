Ds. J. J. Lamme, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Jan Jacobus Lamme werd geboren op 16 juni 1927 in Haarlem. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd in 1955 gereformeerd predikant in ’s Gravenmoer. Daarna stond hij in Avereest-Balkbrug (1959), Stadskanaal (1964) en Delft (1968). Van 1976 tot zijn emeritaat in 1989 was hij predikant in algemene dienst voor het dovenpastoraat.