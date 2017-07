Ds. J. IJsselstein bevestigd als zendingspredikant gg Utrecht

Ds. J. IJsselstein is woensdag bevestigd als zendingspredikant namens de Gereformeerde Gemeenten.

In de bevestigingsdienst in de gereformeerde gemeente in Utrecht ging woensdagmiddag consulent ds. W. A. Zondag uit Woerden voor. Deze die preekte over Hand. 8:30-31 ”Het Woord gaat voort”, met als aandachtspunten: 1. De onverhinderde prediking, door 2. Een vrijmoedige prediker. Daarna werd de uitzending verricht door ds. G. W. S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap voor de zending. Deze sprak aansluitend over Lukas 24:49; ”En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u”.

’s Avonds deed ds. IJsselstein intrede met een preek over Jesaja 46:10b: ”De zekerheid van Gods raad”, die is: 1. Vastgelegd in de stille eeuwigheid; 2. Uitgewerkt in de volheid van de tijd en 3. Toegepast in verloren mensen harten. In die punten waren twee lijnen zichtbaar: Dit werk in harten van mensen en in het zendingswerk.

Na de preek werd ds. IJsselstein toegesproken door ds. C. G. Vreugdenhil (Houten), namens de classis Utrecht en door ouderling N. A. den Hartog namens kerkenraad en gemeente. Aansluitend werd de predikant Psalm 117 toegezongen.

Ds. IJsselstein gaat namens Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG) pionierswerk verrichten in Noord-Cambodja. Hij was eerder zendingsarts in Nigeria, zendingspredikant in Papua en predikant van de gereformeerde gemeente in Kampen.

Zie ook:

Ds. J. IJsselstein neemt afscheid van gg Kampen (RD.nl, 1 mei 2017)

Ds. J. IJsselstein als zendingspredikant namens GG naar Cambodja (RD.nl, 27 februari 2017)

Ds. IJsselstein: Kies geen carrière, maar ga de zending in (RD.nl, 27 maart 2014)

Ds. IJsselstein neemt afscheid van gg Houten (RD.nl, 2 april 2013)

Ds. IJsselstein promoveert als eerste Nederlandse GG-predikant in de theologie (RD.nl, 8 december 2012)

Zendingspredikant ds. J. IJsselstein terug uit Papoea (RD.nl, 10 september 2012)

Fam. IJsselstein naar Papoea uitgezonden (RD.nl, 10 juni 2010)

Ds. IJsselstein: Via omwegen naar Papoea (RD.nl, 10 juni 2010)

Stud. IJsselstein (GG) kiest voor zendingsveld (RD.nl, 13 juli 2007)