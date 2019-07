Ds. J. Haveman (GKV) overleden

Ds. J. Haveman, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV), is maandag op 53-jarige leeftijd overleden.

Jan Haveman werd geboren op 25 november 1965 in Assen. Hij studeerde theologie in Kampen. Ds. Haveman werkte van 1986 tot 1988 voor de Groen van Prinstererstichting en was daarna vier jaar werkzaam in het onderwijs in Zuidlaren. In 2000 werd hij predikant in Roodeschool. Daarna stond hij in Hattem-Noord (2005) en in Emmen (2011).

Begin deze maand ging hij om gezondheidsredenen met emeritaat.