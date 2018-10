Ds. J. H. Reijm neemt afscheid van hervormd Alblasserdam

Ds. J. H. Reijm heeft zondag afscheid genomen als predikant van de hervormde gemeente Alblasserdam (Ichthuskerk). In de preek bepaalde ds. Reijm zijn gehoor bij 1 Korinthe 3:21-23, over de gemeente als Gods akker en bouwwerk.

Na de preek werd de predikant toegesproken door P. P. Goudriaan namens de kerkenraad van de Ichthuskerk, door ds. R. W. van Mourik namens de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Alblasserdam. W. Kleine las een brief voor van pastor Bbuna van de Family in Christ Mission, een zustergemeente in Zambia.

Ds. Reijm is zeven jaar verbonden geweest aan de hervormde gemeente van Alblasserdam. Hij vertrekt naar Rotterdam-Hillegersberg (Hillegondakerk).