Ds. J. Groenleer, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, staat vrijdag veertig jaar in het ambt.

Jan Groenleer werd geboren op 22 maart 1949 in Colijnsplaat. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1978 predikant in ’s Gravenmoer. Daarna stond hij in Amsterdam (1990), Woerden (1999) en Leiden (2008). Ds. Groenleer ging in 2014 met emeritaat.