Ds. J. G. Niewöhner (VEG) overleden

Ds. J. G. Niewöhner, emeritus predikant binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, is op 7 juni overleden.

Johannes Gijsbertus Niewöhner werd geboren op 21 februari 1928 in Winterswijk. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool van de Vrije Evangelische Gemeenten in Utrecht. In 1958 werd hij predikant van de vrije evangelische gemeente in Wemeldinge. Daarna stond hij in Apeldoorn (1964); vervolgens was hij luchtmachtpredikant (1970).

Ds. Niewöhner ging in 1984 met emeritaat.