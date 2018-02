Ds. J. G. M. Peters, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 20 februari overleden.

Johannes Gerardus Maria Peters werd geboren op 30 mei 1940 in Oosterhout. Hij werd in 1996 hervormd predikant in Haskerhorne-Oudehaske. Ds. Peters ging in 2006 met emeritaat.