Ds. J. Dol, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is op 14 mei overleden.

Johannes Dol werd op 24 augustus 1939 geboren in Valthermond. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1966 predikant van de cgk te Drachten. Daarna stond hij in Sneek (1971) en Dronten (1978). Ds. Dol ging in 1996 met emeritaat.

De begrafenis heeft maandag plaatsgevonden.