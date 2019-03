Ds. J. den Hoed neemt beroep aan naar NRC Lynden (VS)

Ds. J. den Hoed (84), predikant van de Netherlands Reformed Congregation (NRC) te Franklin Lakes (New Jersey, VS), heeft het beroep aangenomen dat de NRC te Lynden (Washington,VS) op hem had uitgebracht.

Sinds augustus 2004 is ds. Den Hoed verbonden als predikant aan de NRC te Franklin Lakes.

In 2000 diende hij al eerder de NRC te Lynden. Als kandidaat werd hij in 1985 als predikant verbonden aan Rock Valley (VS).

Vanwege het vertrek van ds. J. den Hoed in 2004, was de gemeente te Lynden vacant.

De NRC is de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.

---

