Ds. J. den Hoed doet intrede in NRC Lynden

Ds. J. den Hoed heeft woensdag intrede gedaan in de Netherlands Reformed Congregation (NRC) in Lynden (Washington, VS). Hij nam vorige week dinsdag afscheid van Franklin Lakes (New Jersey, VS).

De bevestigingsdienst, ’s middags, werd geleid door ds. P. van Ruitenburg. Als uitgangspunt voor zijn preek had hij genomen Efeze 6:19. Het thema was ”Een gebed voor de predikant”, met als aandachtspunten: Een gebed om het woord, een gebed om vrijmoedigheid, een gebed om volheid en een gebed om vrucht.

Woensdagavond preekte ds. Den Hoed intrede, vanuit Handelingen 8:30-35, onder het thema ”De leiding van de Heilige Geest in het leven van Filippus en de Moorman”. Aandachtspunten waren: Een wonderlijke ontmoeting, een wonderlijke preek en een wonderlijke vrucht.

De 84-jarige predikant werd toegesproken door ds. H. D. den Hollander namens de classis Farwest, door ds. G. M. de Leeuw namens de classis Midwest, door ouderling J. Willekes namens de NRC in Franklin Lakes en door ouderling J. DeBruin namens kerkenraad en gemeente van Lynden.

De NRC in Lynden telt 68 belijdende leden en 55 doopleden.

