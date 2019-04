Ds. J. den Dikken, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat zondag vijftig jaar in het ambt.

Jan den Dikken werd op 17 mei 1942 in Giessendam geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1969 hervormd predikant in Benthuizen. Daarna stond hij in Oldebroek (1977).

Ds. Den Dikken ging in 1993 met emeritaat.