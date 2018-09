Ds. J. den Boer neemt afscheid van hhg Nieuwleusen

Ds. J. den Boer heeft in verband met zijn emeritaat donderdagavond afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente Rehoboth in Nieuwleusen. In de prediking stond Hebreeën 13:10 centraal. Aandachtspunten waren de grond, het offer en de vruchten van het Altaar.

Ds. Den Boer werd toegesproken door ds. J. L. Schreuders uit Urk namens de classis Noord van de Hersteld Hervormde Kerk, door ds. K. den Boer uit Sirjansland namens de familie en door ouderling A. M. van der Vegt namens kerkenraad en gemeente. Na de toespraken werd afgesloten met het zingen van Psalm 20:1 en 5.

Ds. Den Boer stond sinds 2013 in Nieuwleusen. Eerder diende hij vanaf 2006 de hersteld hervormde gemeente in Urk (Moria). Daarvoor was hij van 2002 tot en met 2006 legerpredikant en hervormd predikant in Numansdorp (2001) en Wouterswoude (1995).