Ds. J. den Boer (HHK) 25 jaar predikant

Ds. J. den Boer, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), stond zondag 25 jaar in het ambt.

Jan den Boer werd op 27 september 1952 in Dordrecht geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1995 hervormd predikant in Wouterswoude. Daarna stond hij in Numansdorp (2001). Van 2002 tot 2006 was hij legerpredikant.

Daarna diende ds. Den Boer de hersteld hervormde gemeenten in Urk (2006) en Nieuwleusen (2013).

Ds. Den Boer ging in 2018 met emeritaat. Hij verricht pastoraal werk in de hersteld hervormde gemeente te Westerhaar.

Het echtpaar Den Boer is woonachtig in Grafhorst.