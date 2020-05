Ds. J. de Vreugd (PKN) 50 jaar predikant

Ds. J. de Vreugd, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Jacob de Vreugd werd geboren op 28 maart 1945. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Haaften.

In de daaropvolgende jaren diende hij de gemeenten van Bodegraven (1975) en Amersfoort (wijkgemeente Adventskerk, 1982).

Ds. De Vreugd ging in 2008 met emeritaat.

In de periode van 1980 tot 1992 was de predikant voorzitter van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Tot 2007 was ds. De Vreugd voorzitter van de stichting Christenen voor Israël.