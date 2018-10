Ds. J. de Jong, predikant van de hervormde wijkgemeente De Acker in Pijnacker, stond woensdag 25 jaar in het ambt.

Jelke de Jong werd op 20 november 1956 geboren in Broeksterwoude. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1993 hervormd predikant in Waspik. Daarna stond hij in Waddinxveen (1999). Hij is sinds 2012 is verbonden aan Pijnacker.