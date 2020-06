Ds. J. C. Schuurman 40 jaar predikant

Ds. J. C. Schuurman, hervormd predikant te Capelle aan den IJssel, stond maandag veertig jaar in het ambt.

Jacobus Christiaan Schuurman werd geboren op 17 juni 1955 in Bleskensgraaf. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1980 deed hij intrede in de hervormde gemeente van Zalk en Veecaten. Daarna stond hij in Rijssen (1985), Capelle aan den IJssel (1991), Alblasserdam (1996), Ridderkerk (2000), Boven-Hardinxveld (2005) en Harderwijk (2010).

Sinds 2015 dient ds. Schuurman opnieuw de hervormde gemeente van Capelle aan den IJssel.

Tijdens de jubileumdienst op Tweede Pinksterdag waren de predikant, zijn gezin en de kerkenraad aanwezig. Tekst van de prediking was Nehemia 9:20a en 21a: „Uw goede Geest hebt U gegeven om hen te onderwijzen. (…) Veertig jaar hebt u hen onderhouden (…).”

Ds. Schuurman maakt sinds 2017 deel uit van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Na zijn emeritaat op 1 oktober van dit jaar gaat ds. Schuurman in Putten wonen. Het echtpaar Schuurman heeft drie kinderen en negen kleinkinderen.