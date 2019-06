Ds. J. C. Nennie, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 17 juni overleden.

Johannes Cornelis Nennie werd op 7 januari 1931 in Den Haag geboren. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1959 hervormd predikant in Ritthem. Daarna stond hij in Brielle (1964), Zaandam (1969) en Eindhoven (1977). Ds. Nennie ging in 1996 met emeritaat. Van hem verscheen een aantal artikelen in De Waagschaal over ”Miskotte en Job”.