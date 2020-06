Ds. J. C. den Toom (HHK) overleden

Ds. J. C. den Toom, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), is donderdag op 73-jarige leeftijd overleden.

Jan Cornelis den Toom werd op 6 juni 1947 geboren in Gorinchem. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1983 bevestigd als hervormd predikant te Emst.

Daarna stond hij in Sommelsdijk (1991). Die gemeente diende hij tot 2006, waarna hij verbonden werd aan de hersteld hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst.

Ds. Den Toom ging in september 2012 met emeritaat. De predikant werkte na die tijd onder meer als pastoraal medewerker in de hersteld hervormde gemeente te Hollandscheveld. Ook was hij adviseur van de synode van de HHK.