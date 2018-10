Ds. J. C. den Ouden doet intrede in hhg Sint-Maartensdijk

Ds. J. C. den Ouden is zaterdagmorgen bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Sint-Maartensdijk. Hij kwam uit Opheusden.

Zijn broer ds. N. den Ouden uit Leerbroek, die eind februari afscheid nam van Sint-Maartensdijk, leidde de dienst. De tekst voor de prediking was Mattheus 4:19: „En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.”

In de middagdienst deed ds. J. C. den Ouden intrede vanuit Openbaring 4:1-3, over de troon, over Degene Die op de troon zat, en over de boog rondom de troon.

Ds. Den Ouden werd namens de gemeente Tholen toegesproken door burgemeester G. J. van de Velde. Namens het breed moderamen van de classis Zuid-West sprak ds. G. T. van Appeldoorn uit Melissant. Tenslotte sprak namens de kerkelijke gemeente scriba-ouderling A. Knulst.