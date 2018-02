Ds. J. A. Weststrate neemt afscheid van ggiN Pretoria

Ds. J. A. Weststrate heeft dinsdag afscheid genomen van de gereformeerde gemeente in Nederland te Pretoria (Zuid-Afrika). Hij had de gemeente vier jaar gediend. De predikant bediende het Woord uit Numeri 6:24-26: „De Heere zegene u en behoede u; de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Ds. Weststrate wenste de gemeente de zegen des Heeren, de bewaring des Heeren en de nabijheid des Heeren toe.

Ds. M. Krijgsman, predikant te Arnemuiden, sprak de scheidende predikant toe namens de classis Zuid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ouderling C. Boer gaf een overzicht van verschillende preken die ds. Weststrate in Pretoria in de achterliggende vier jaren gehouden heeft. Ouderling A. Kool sprak de predikant toe namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Weststrate heeft een beroep aangenomen naar Elspeet.

