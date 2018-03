Ds. J. A. Weststrate bevestigd in GGiN Elspeet

Ds. J. A. Weststrate is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet.

In de bevestigingsdienst ging ds. J. Roos uit Barneveld voor. De tekst van de prediking was Hebreeën 13 vers 5b en 6: „Want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.”

Het thema van de dienst was: ”Fluistertaal en geloofstaal”. Het eerste punt luidde: de zoete fluistertaal van Christus voor uw herder en leraar in zijn zware arbeid. Het tweede punt was: de vrijmoedige geloofstaal van uw herder en leraar in zijn zware arbeid.

Na de tussenzang las ds. O. M. van der Tang uit Alblasserdam het eerste gedeelte van het bevestigingsformulier voor. Daarna vond de bevestiging van ds. Weststrate door ds. J. Roos plaats. Aan het einde daarvan werd ds. Weststrate toegezongen uit psalm 118:7.

Ds. Weststrate was eerder predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Pretoria (Zuid-Afrika). Hij had de gemeente vier jaar gediend. Daarvoor diende ds. Weststrate zijn eerste gemeente in Terneuzen.

