Ds. J. A. W. Verhoeven nieuwe voorzitter Gereformeerde Bond

Ds. J. A. W. Verhoeven is benoemd als nieuwe voorzitter van de Gereformeerde Bond (GB). „We staan voor uitdagingen die wij niet zonder andere kerken kunnen oplossen. De positie van de christen is in drie generaties volledig veranderd.”

De hervormde predikant uit Krimpen aan den IJssel volgt per 1 januari 2021 ds. A. J. Mensink op. Ds. Verhoeven trad in 2011 tot het bestuur toe, waarvan hij in 2013 tweede voorzitter werd.

De GB is geen „tegenkerk”, maar dient het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en spreekt deze aan op haar eigen belijden, aldus ds. Verhoeven desgevraagd. „De GB is geen ambtelijke vergadering, het is een vereniging. Zie onze taak als een soort influencer. Belangrijk aandachtsveld is het versterken van het geluid van de gereformeerde theologie, onder meer door bijzondere hoogleraren op universiteiten, toerusting van studenten en voorlichting aan plaatselijke gemeenten en kerkenraden. We gaan er ook vaak onbewust vanuit dat er een gemeente is die een kerkenraad kiest en een dominee beroept. We weten niet hoe lang dat model nog leidend zal zijn voor de kerkorde. Er zijn gemeenten met slechts enkele oude ouderlingen en waar soms geen predikant is.”

U werkte een tijd in de zending en schreef een boek over de missionaire roeping van de kerk. Nog steeds actueel in deze tijd?

„Vanouds staat het missionaire aspect niet in onze statuten en is dit vooral een zaak van de IZB. Maar je merkt dat je als kerk steeds meer in een missionaire situatie terecht komt. Er worden steeds meer volwassen mensen gedoopt die zich vanuit de wereld aansluiten bij de kerk. Dat is niet alleen in de Randstad het geval maar ook in dorpen. Onderschat niet de missionaire betekenis van dorpsgemeenten.”

Terwijl de GB ook weer concurrentie heeft van vrije kerken, zoals Mozaïek-gemeenten.

„Dat speelt inderdaad. Het voelt altijd als iets van een haat-liefdeverhouding, want de nadruk op de Heilige Geest zit ook in onze eigen genen. We proberen het werk van de Geest dicht bij Christus te houden. Ik zou graag blijvend aandacht willen vragen voor de betekenis van het verbond voor de kerk en voor gezond geloofsleven.”

De GB heeft vooral langlopende contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken, aldus ds. Verhoeven. Er is mogelijkheid van kanselruil, ook met andere kerken, „maar dat leeft niet erg in onze gemeenten, dat is jammer.”

En de kwestie van de vrouw in het ambt gaat ook de GB niet voorbij.

„Het zijn buitengewoon ingewikkelde vragen die ook te maken hebben met het ambt als zodanig en hoe we de Schrift lezen. We weten ons geroepen het primaat van het gezag van de Schrift vast te houden. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat we zelf onderdeel uitmaken van onze cultuur.”