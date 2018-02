Ds. J. A. W. Verhoeven neemt afscheid van hervormd Leerdam

Ds. J. A. W. Verhoeven heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente West in Leerdam.

De predikant stond in de Woordbediening stil bij Lukas 12:32. De aandacht van de preek was gericht op Christus: Hij is het Die namens Zijn Vader aan de kleine kudde het Koninkrijk toezegt.

Ds. Verhoeven werd na de dienst toegesproken door wethouder A. W. Keppel van de gemeente Leerdam. Vervolgens sprak ds. A. Schroten namens de algemene kerkenraad van hervormd Leerdam, de ring, de werkgemeenschap en de classis maar ook als directe collega, en ouderling G. van Essen namens de wijkgemeente. Ds. Verhoeven besloot de samenkomst.

Hij diende de hervormde gemeente Leerdam ruim acht jaar. De predikant vertrekt naar de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Krimpen aan den IJssel.

